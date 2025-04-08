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Наркосбытчик с крупной партией эфедрона задержан в Сочи

32-летнему сочинцу грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по городу Сочи во взаимодействии с госавтоинспекторами задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков.

«Остановили автомобиль такси, в котором, по имеющейся информации, в качестве пассажира передвигается наркосбытчик», — сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.

При досмотре в кармане брюк задержанного полицейские обнаружили упакованный в изоляционную ленту эфедрон массой более 37 граммов. По предварительной информации, вещество предназначалось для дальнейшей продажи в Сочи.

В отношении сочинца возбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу.

Ранее стало известно, что на Кубани за год пресекли 7 тысяч наркопреступлений и изъяли из незаконного оборота более 260 кг наркотиков.