Наркосбытчик с крупной партией эфедрона задержан в Сочи

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по городу Сочи во взаимодействии с госавтоинспекторами задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков.
«Остановили автомобиль такси, в котором, по имеющейся информации, в качестве пассажира передвигается наркосбытчик», — сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.
При досмотре в кармане брюк задержанного полицейские обнаружили упакованный в изоляционную ленту эфедрон массой более 37 граммов. По предварительной информации, вещество предназначалось для дальнейшей продажи в Сочи.
В отношении сочинца возбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу.
Ранее стало известно, что на Кубани за год пресекли 7 тысяч наркопреступлений и изъяли из незаконного оборота более 260 кг наркотиков.