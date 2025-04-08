Правосудие настигло почти 11 лет спустя: в Уфе ревнивец до смерти избил мужчину

Как установило следствием, все случилось в мае 2014 года в районе озера Волчок. Осужденный и его знакомая, будучи лицами без определенного места жительства, проживали в палатке. Они познакомились с потерпевшим и начали распивать втроем спиртное, но в какой-то момент вспыхнул конфликт на почве ревности. В ходе ссоры подсудимый множество раз ударил мужчину руками и ногами по различным частям тела, включая живот и грудь.