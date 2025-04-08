Правосудие настигло почти 11 лет спустя: в Уфе ревнивец до смерти избил мужчину

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 52-летнему мужчине. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Об этом рассказали объединенная пресс-служба судов Башкирии, а также Следственный комитет и прокуратура республики.
Как установило следствием, все случилось в мае 2014 года в районе озера Волчок. Осужденный и его знакомая, будучи лицами без определенного места жительства, проживали в палатке. Они познакомились с потерпевшим и начали распивать втроем спиртное, но в какой-то момент вспыхнул конфликт на почве ревности. В ходе ссоры подсудимый множество раз ударил мужчину руками и ногами по различным частям тела, включая живот и грудь.
Потерпевший обратился за помощью к врачу лишь через десять дней после инцидента и спустя месяц лечения скончался от осложнений, вызванных тупой травмой живота.
Тогда выяснить, кто виновен в смерть мужчины, не удалось, однако расследование по делу было возобновлено в прошлом году. Благодаря повторному изучению материалов и допросам свидетелей следователям удалось собрать достаточную доказательную базу. В суде обвиняемый частично признал свою вину.
Суд назначил мужчине пять лет и один месяц колонии строгого режима. Приговор пока еще не вступил в законную силу.
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