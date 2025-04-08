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Дерево насмерть придавило мужчину в Алматинской области

7 апреля 2025 года на 37 километре автодороги Алматы-Бишкек, неподалеку от села Шамалган, в результате сильного порыва ветра упало дерево, придавив 46-летнего мужчину. В результате трагического происшествия, мужчина скончался на месте, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Unsplash

По данному факту проводится всесторонняя проверка с участием сотрудников полиции и других уполномоченных органов. В департаменте полиции Алматинской области выразили соболезнования родным погибшего и подчеркнули важность соблюдения мер безопасности при неблагоприятных погодных условиях.

Призываем граждан быть осторожными в такие моменты и следовать указаниям экстренных служб.

сообщили в пресс-службе департамента

Трагедия произошла в условиях сильного ветра, что также стало напоминанием о необходимости внимательности на открытых территориях в подобную погоду.