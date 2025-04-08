Дерево насмерть придавило мужчину в Алматинской области

По данному факту проводится всесторонняя проверка с участием сотрудников полиции и других уполномоченных органов. В департаменте полиции Алматинской области выразили соболезнования родным погибшего и подчеркнули важность соблюдения мер безопасности при неблагоприятных погодных условиях.
Призываем граждан быть осторожными в такие моменты и следовать указаниям экстренных служб.
Трагедия произошла в условиях сильного ветра, что также стало напоминанием о необходимости внимательности на открытых территориях в подобную погоду.