Дерево насмерть придавило мужчину в Алматинской области

По данному факту проводится всесторонняя проверка с участием сотрудников полиции и других уполномоченных органов. В департаменте полиции Алматинской области выразили соболезнования родным погибшего и подчеркнули важность соблюдения мер безопасности при неблагоприятных погодных условиях.