Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 27

Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда заведение было полно людей. Сотрудники экстренных служб проводят разбор завалов и поиск людей, по словам Мендеса, они предполагают, что «многие еще живы».