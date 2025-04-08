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Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 27

МЕХИКО, 8 апр — РИА Новости. Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской республике возросло до 27, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес.

Источник: Соцсети

«К настоящему моменту 27 погибших», — заявил Мендес журналистам на месте трагедии, запись его слов опубликована в аккаунте издания Democrata Multimedios в X.

По словам спасателя, в больницы были доставлены 134 пострадавших, однако их общее число выше, поскольку люди получают помощь самостоятельно в различных медучреждениях, включая частные, что затрудняет подсчеты.

Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда заведение было полно людей. Сотрудники экстренных служб проводят разбор завалов и поиск людей, по словам Мендеса, они предполагают, что «многие еще живы».