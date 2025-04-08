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Ефремов выйдет на свободу 9 апреля

АЛЕКСЕЕВКА (Белгородская обл.), 8 апр — РИА Новости. Апелляционные жалобы на решение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП в Москве, в суд не поступали, решение вступит в законную силу 9 апреля, сообщила РИА Новости помощник председателя Алексеевского районного суда Ольга Штень.

Источник: © РИА Новости

Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство адвоката Ефремова об УДО. Решение суда вступает в силу через 15 суток, если не будет обжаловано. Ефремов отбывал наказание с 18 октября 2020 года и провел в заключении около 4,5 лет из назначенного ему срока.

«Последние 15-е сутки, это получается 8 апреля. С 24-го исчисляются 15 суток. И в последние сутки имеют право лица, участвующие в деле, прокурор, обжаловать указанное решение. Поэтому сегодня последний день для подачи таковых жалоб и представлений. В случае, если они будут не поданы, 9-го числа уже, естественно, постановление вступает в законную силу и будет направлено в исправительное учреждение для исполнения», — сказала собеседник агентства.

Штень уточнила, что на конец рабочего дня суда жалобы и представления не поступали, однако срок обжалования еще не истек.

Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон «Лада», водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывает 7,5-летний срок в белгородской колонии.