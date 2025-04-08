Вместо танцев — драка: Гражданина Молдовы жестоко избили в клубе Италии — мужчина лишился почки

В ночь на воскресенье 30 марта в популярном клубе Падуи «Utopia» 30-летний гражданин Молдовы получил удары ножом в спину — во время жестокой драки на танцполе. Мужчина был тяжело ранен и перенес срочную операцию, в ходе которой ему удалили одну из почек и часть толстой кишки. Его состояние остается критическим.