Вместо танцев — драка: Гражданина Молдовы жестоко избили в клубе Италии — мужчина лишился почки

В ночь на воскресенье 30 марта в популярном клубе Падуи «Utopia» 30-летний гражданин Молдовы получил удары ножом в спину — во время жестокой драки на танцполе. Мужчина был тяжело ранен и перенес срочную операцию, в ходе которой ему удалили одну из почек и часть толстой кишки. Его состояние остается критическим.
Сотрудники полицейского управления Падуи, прибывшие на место происшествия, обнаружили молдаванина на земле с двумя ножевыми ранениями в спине. Также был ранен гражданин России, но не значительно — у него порез на руке. Обстоятельства, приведшие к драке, пока неизвестны. Правоохранители расследуют дело и занимаются поиском нападавших.
Этот клуб имеет нехорошую славу, отмечают в полиции. За последний год в заведении были зарегистрированы десятки случаев насилия, драк и применения оружия. В связи с серьезностью этих эпизодов, начальник полиции Падуи Марко Одорисио распорядился приостановить деятельность клуба на 120 дней.