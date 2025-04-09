Суд отобрал земли у экс-главы Волжского района Евгения Макридина

С 2003 по 2004 год Макридин нелегально изъял из оборота и федеральной собственности в пользу ООО «Комфорт» земли на территории Поволжской АГЛОС. Участки затем были проданы третьему лицу, а потом перешли по договорам купли-продажи за 5,5 тыс. рублей в частную собственность экс-чиновника.