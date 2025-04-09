Суд отобрал земли у экс-главы Волжского района Евгения Макридина

Отменено апелляционное определение облсуда об отказе изымать участки у экс-главы администрации Волжского района Евгения Макридина. Постановление вынес Шестой кассационный суд общей юрисдикции, передает региональная прокуратура.
С 2003 по 2004 год Макридин нелегально изъял из оборота и федеральной собственности в пользу ООО «Комфорт» земли на территории Поволжской АГЛОС. Участки затем были проданы третьему лицу, а потом перешли по договорам купли-продажи за 5,5 тыс. рублей в частную собственность экс-чиновника.
В 2008 году на Макридина было заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. В 2011 году его преследование было прекращено в связи с истечением сроков давности.
В 2024 году прокуратура подала в суд иск об изъятии земель у экс-чиновника. К этому моменту Макридин стал руководителем Кошкинского района. В июне 2024 года Волжский райсуд постановил изъять земли у него.
Спустя время экс-чиновник подал в отставку. В декабре 2024 года облсуд отменил решение об изъятии земель. Теперь облсуд рассмотрит дело заново.
Одновременно с этим Евгения Макридина начали судить по делу о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. СКР считает, что по вине экс-чиновника умерла жительница Волжского района — на нее в 2021 году напали 18 собак.