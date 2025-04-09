В Росздравнадзоре прокомментировали смерть пациентов в частной клинике Самары

В Росздравнадзоре Самарской области прокомментировали смерть пациентов в частной клинике Самары. Там отметили, что информация содержит врачебную и другую охраняемую законом тайну. Об этом сообщает ВолгаНьюс.
«На ряд вопросов возможно ответить только после проведения оперативных мероприятии, полномочий на которые у территориального органа нет», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке, которая проводится из-за смерти пациентов, проходивших лечение в одной из частных клиник. Лечение проводил доктор, у которого не было на это соответствующей лицензии.
«Лицензия на медицинскую деятельность может быть выдана только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Образование врача соответствует уровню профессиональнои подготовки, необходимои для оказания медицинскои помощи по профилю “урология”, — объяснили в Росздравнадзоре.
Также там заявили, что клиника представила анализ касательно ситуации, но по нему нельзя сделать вывод о фактах несоблюдения обязательных требовании законодательства в сфере здравоохранения.