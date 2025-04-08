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В Италии ребенок 70 раз позвонил в экстренные службы по смарт-часам

В Италии в детский сад направили патруль карабинеров после около 70 звонков в экстренные службы.
Источник: Аргументы и факты

В итальянской провинции Тревизо четырехлетний мальчик около 70 раз позвонил в экстренные службы, это вызвало переполох, пишет Orizzonte Scuola.

По данным издания, инцидент произошел 4 апреля. Когда четырехлетний мальчик находился в детском саду, то нечаянно спровоцировал серию экстренных вызов с помощью смарт-часов. Операторы получили около 70 беззвучных звонков.

Однако через некоторое время специалисты выяснили, что вызовы осуществил ребенок. В детский сад направили патруль карабинеров, чтобы разобраться в возникшей ситуации и убедиться в отсутствии реальной угрозы.

Патруль выяснил, что у ребенка были смарт-часы. В таких устройствах часто есть кнопка SOS или функция быстрого набора номеров экстренных служб. Во время игры мальчик неоднократно активировал эту опцию.

Ранее сообщалось, что ремешки к умным часам могут быть опасны для здоровья. Такой вывод сделали ученые Университета Нотр-Дам.