Пять украинских дронов сбиты над Ростовской областью и Азовским морем

Силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Вечером, 8 апреля, в период с 22:00 до 22:15 по московскому времени, российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Как сообщили в федеральном ведомстве, четыре дрона были сбиты над территорией Ростовской области, еще один — над акваторией Азовского моря. Все цели ликвидированы дежурными средствами ПВО в рабочем режиме.
— Системы противовоздушной обороны продолжают нести круглосуточное дежурство, обеспечивая защиту воздушного пространства страны, — отметили в военном ведомстве.