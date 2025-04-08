Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять украинских дронов сбиты над Ростовской областью и Азовским морем

Ночной перехват: над Ростовской областью уничтожены четыре БПЛА, еще один — над Азовским морем.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вечером, 8 апреля, в период с 22:00 до 22:15 по московскому времени, российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили в федеральном ведомстве, четыре дрона были сбиты над территорией Ростовской области, еще один — над акваторией Азовского моря. Все цели ликвидированы дежурными средствами ПВО в рабочем режиме.

— Системы противовоздушной обороны продолжают нести круглосуточное дежурство, обеспечивая защиту воздушного пространства страны, — отметили в военном ведомстве.