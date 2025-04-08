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Трамп назвал Овечкина «великим»

Российский хоккеист Александр Овечкин великий спортсмен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Это произошло после установления нового рекорда НХЛ.

Овечкин забил 895 голов в НХЛ.

Российский хоккеист Александр Овечкин «великий» спортсмен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Это произошло после установления нового рекорда НХЛ.

«Овечкин — великий хоккеист», — сказал Трамп. Трансляция велась на сайте Fox News.

Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в ворота команды «Нью-Йорк Айлендерс», что стало историческим достижением в мире хоккея. Российский президент Владимир Путин, высоко оценивая спортивные результаты Овечкина, направил ему поздравление, подчеркивая значимость этого события для спортивного сообщества.