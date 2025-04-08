Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в ворота команды «Нью-Йорк Айлендерс», что стало историческим достижением в мире хоккея. Российский президент Владимир Путин, высоко оценивая спортивные результаты Овечкина, направил ему поздравление, подчеркивая значимость этого события для спортивного сообщества.