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В Карачаево-Черкесии свадебный кортеж устроил стрельбу в стиле GTA

Один из водителей, управляя автомобилем, открыл стрельбу прямо в ходе движения колонны.

Источник: Аргументы и факты

В Хабезском районе Карачаево-Черкесии сотрудники полиции задержали участников свадебного кортежа, которые нарушили общественный порядок во время торжества. Об этом сообщили сообщили в Telegram-канале МВД по Карачаево-Черкесии.

Один из водителей, управляя автомобилем Toyota Camry, открыл стрельбу прямо в ходе движения колонны. Помимо этого, участники процессии продемонстрировали опасное поведение на дороге, игнорируя правила дорожного движения.

На видеозаписях, сделанных очевидцами, видно, как автомобили грубо маневрируют и даже сталкиваются друг с другом на загородной трассе. Полицейские оперативно установили личности всех нарушителей и доставили их в отделение.

Согласно официальному заявлению МВД по Карачаево-Черкесии, действия водителей квалифицированы как административные правонарушения. Все участники инцидента признали свою вину, и к ним были применены меры административного воздействия в соответствии с законодательством.

Ранее в Краснодаре полицейские доставили в отдел мужчину, который открыл стрельбу на свадьбе. Выяснилось, что предмет, из которого стрелял мужчина, не является боевым оружием.