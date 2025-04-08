Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал, сколько США зарабатывают благодаря тарифам

США зарабатывают 2 млрд долларов в день благодаря тарифам. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.

Трамп заявил, что тарифы играют за США.

США зарабатывают 2 млрд долларов в день благодаря тарифам. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.

«Америка очень скоро снова станет очень богатой», — сказал Трамп. Трансляция ведется на Fox News.

Планы администрации Трампа по увеличению доходной части бюджета США включают введение новых импортных пошлин, что, как заявляет президент, уже принесло стране 2 миллиарда долларов в день. Эти меры предпринимаются на фоне одобрения рекордного оборонного бюджета в размере 1 триллион долларов.