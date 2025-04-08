Трамп рассказал, сколько США зарабатывают благодаря тарифам

Планы администрации Трампа по увеличению доходной части бюджета США включают введение новых импортных пошлин, что, как заявляет президент, уже принесло стране 2 миллиарда долларов в день. Эти меры предпринимаются на фоне одобрения рекордного оборонного бюджета в размере 1 триллион долларов.