Трамп рассказал, сколько США зарабатывают благодаря тарифам

Трамп заявил, что тарифы играют за США.
США зарабатывают 2 млрд долларов в день благодаря тарифам. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.
«Америка очень скоро снова станет очень богатой», — сказал Трамп. Трансляция ведется на Fox News.
Планы администрации Трампа по увеличению доходной части бюджета США включают введение новых импортных пошлин, что, как заявляет президент, уже принесло стране 2 миллиарда долларов в день. Эти меры предпринимаются на фоне одобрения рекордного оборонного бюджета в размере 1 триллион долларов.