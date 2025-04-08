Кадыров: К вооружённой атаке на полицейских в Чечне причастен гражданин Украины

Глава Чечни также поручил усилить профилактические меры по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Особое внимание будет уделено мониторингу деструктивного контента в Сети, который может способствовать радикализации молодёжи. Кадыров подчеркнул необходимость активной работы образовательных, общественных и религиозных организаций по формированию у населения стойкого иммунитета к экстремистской идеологии. Он также напомнил об ответственности родителей и родственников за преступные действия близких, особенно если они знали о готовящихся злодеяниях, но не предприняли мер.