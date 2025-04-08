Бывший участник ЧВК «Вагнера» выбрался из плена ВСУ благодаря плитке

После освобождения он вернулся к семье и устроился в строительную компанию. Главная проблема сейчас — отсутствие статуса ветерана боевых действий: «Я через все это прошел. Это мое — пенсия, льготы. Я не прошу за кого-то, я через это все прошел, и неважно, где и как я был», — заявил Антон.