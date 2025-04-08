Бывший участник ЧВК «Вагнера» выбрался из плена ВСУ благодаря плитке

Пермяку удалось выжить в украинском плену.
Экс-боец ЧВК «Вагнер» из Пермского края раскрыл детали своего чудесного спасения из украинского плена — мужчине помогли не только визит делегации из США, но и профессиональные навыки плиточника. Об этом он рассказал сам.
«Выжить мне помогли два фактора: визит американской делегации, перед приездом которой пленным оказали помощь, и мое умение класть кафельную плитку. Помог отремонтировать несколько помещений, после этого мне позволили позвонить семье, а позже включили в списки для обмена», — рассказал Антон в интервью о жестоких условиях содержаниях военнопленных. Его слова приводит «Царьград».
В 2023 году он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и был отправлен в зону боевых действий. После участия в боях за Бахмут и руководства эвакуационной группой он попал в плен к ВСУ, получив контузию.
После освобождения он вернулся к семье и устроился в строительную компанию. Главная проблема сейчас — отсутствие статуса ветерана боевых действий: «Я через все это прошел. Это мое — пенсия, льготы. Я не прошу за кого-то, я через это все прошел, и неважно, где и как я был», — заявил Антон.
Другой российский боец — штурмовик из Дагестана — рассказывал, что пережил за 8 месяцев в украинском плену, пишет 360.ru. Военнослужащий чудом не умер от ранения в живот. Российские солдаты постоянно подвергались жестокому обращению и находили в пище червей, тараканов и жуков.