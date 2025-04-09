Бывшие зэки смогут работать на курортах Турции

Генпрокурор Кахведжи подчеркнул, что подобные проекты демонстрируют более широкую миссию системы правосудия, которая заключается не только в наказании, но и в возвращении людей в общество. Он выразил признательность туристическим компаниям за проявленную социальную ответственность.