Серия взрывов прогремела над Таганрогом

БПЛА летели к порту, сообщают очевидцы.
В Ростовской области над Таганрогом прогремела серия взрывов. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Было слышно от трех до семи взрывов над Таганрогом. Предварительно, сработала система ПВО, видны яркие вспышки в небе. По словам местных, БПЛА летели к местному порту», — сообщается в канале. Отмечается также, что информации о пострадавших и разрушениях нет.
Таганрог уже сталкивался с атаками БПЛА. Они привели к возникновению пожаров в жилых зданиях. В городе вводили режим ЧС. По данным Mash, 8 апреля российское ПВО поразило несколько БПЛА ВСУ над городам Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Редакция URA.RU направила запрос в Минобороны. Ответ ожидается.