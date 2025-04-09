Серия взрывов прогремела над Таганрогом

«Было слышно от трех до семи взрывов над Таганрогом. Предварительно, сработала система ПВО, видны яркие вспышки в небе. По словам местных, БПЛА летели к местному порту», — сообщается в канале. Отмечается также, что информации о пострадавших и разрушениях нет.