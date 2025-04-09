Задержанная ректор ПсковГУ за два года разбогатела в пять раз

Доходы ректора менялись год от года в несколько раз.
Ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, задержанная по обвинению в хищении бюджетных средств, за два года разбогатела в пять раз. Например, в 2020 году ее доход составил более 15 миллионов рублей, тогда как в следующем году он снизился до 3,2 миллиона рублей, пишут СМИ.
«По данным документов, за 2019 год Ильина заработала 2,7 миллиона рублей, а ее супруг — 620 тысяч рублей. Уже в 2020 году задекларированный доход Ильиной превышал 15,1 миллиона рублей, доход супруга — 1,6 миллиона рублей», — пишут РИА Новости.
Кроме того, декларации показывают изменения в имущественном положении семьи Ильиной. Если в 2019 году у нее было несколько квартир в пользовании и автомобиль Toyota RAV4, то в 2021 году произошли изменения в списке недвижимости и автотранспорта. У ее супруга из декларации исчезла квартира площадью 113,4 квадратных метра, а также больше не значился его автомобиль Nissan TIIDA.
Ранее стало известно, что у Ильиной обнаружены две дорогостоящие квартиры в Москве, зарегистрированные на имя ее матери-пенсионерки. Правоохранительные органы утверждают, что основной доход Ильиной поступал не от официальной заработной платы, а через мошеннические схемы, связанные с хищением бюджетных средств.