Задержанная ректор ПсковГУ за два года разбогатела в пять раз

Кроме того, декларации показывают изменения в имущественном положении семьи Ильиной. Если в 2019 году у нее было несколько квартир в пользовании и автомобиль Toyota RAV4, то в 2021 году произошли изменения в списке недвижимости и автотранспорта. У ее супруга из декларации исчезла квартира площадью 113,4 квадратных метра, а также больше не значился его автомобиль Nissan TIIDA.