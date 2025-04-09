Удерживаемый полицией харьковчанин умер от эпилепсии при мобилизации

В Харьковской области мужчина скончался от эпилептического приступа в момент задержания полицией для последующей мобилизации, рассказала РИА Новости уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в области Виктория Колесник-Лавинская.
«Преступные действия сотрудников полиции привели к летальному исходу. В ходе “общения” с полицейскими у мужчины случился приступ эпилепсии», — заявила она.
Известно, что у мужчины остались двое детей. В украинской полиции отрицают данную версию произошедшего.
Ранее появилась информация о смерти мужчины во время прохождения медицинской комиссии в украинском военкомате.