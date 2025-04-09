Суд отпустил на свободу осужденного за крупную взятку экс-чиновника Минобороны

Ранее стало известно, что бывший глава департамента имущественных отношений министерства обороны России Дмитрий Куракин был приговорен к 17 годам лишения свободы по делу о коррупции. Он также оштрафован на 369 миллионов рублей, пишет «Национальная служба новостей».