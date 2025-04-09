Посольство Китая жестко ответило на заявления Трампа

Трамп ввел огромные пошлины на ввоз товаров из Китая.
Запугивание, угрозы и шантаж — неправильный способ взаимодействия с КНР. Об этом заявили в посольстве Китая в Вашингтоне. Так отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа на введение новых импортных тарифов на китайские товары.
«Китайцы не смутьяны, но и не дрогнут в случае неприятностей на пути. Запугивание, угрозы и шантаж — неправильный способ взаимодействия с КНР», — цитирует посольство РИА Новости.
Китай призывает США отменить односторонние пошлины, прекратить экономическое подавление. Диалог Вашингтона и Пекина может быть только равноправным и на основе взаимного уважения. «Пекин будет защищать свои интересы и осуждает “одностороннее экономическое запугивание” со стороны США. Контрмеры Китая полностью законны и будут продолжаться до конца», — отметили в посольстве.
Ранее правительство Соединенных Штатов Америки сообщило о введении новых импортных тарифов на китайские товары, максимальная ставка которых составляет 104%. Эти экономические меры вступят в силу 9 апреля.