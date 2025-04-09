Посольство Китая жестко ответило на заявления Трампа

Китай призывает США отменить односторонние пошлины, прекратить экономическое подавление. Диалог Вашингтона и Пекина может быть только равноправным и на основе взаимного уважения. «Пекин будет защищать свои интересы и осуждает “одностороннее экономическое запугивание” со стороны США. Контрмеры Китая полностью законны и будут продолжаться до конца», — отметили в посольстве.