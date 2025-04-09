Shot: минимум пять взрывов прогремели над Саратовской областью

БПЛА атаковали Саратовскую область.
Минимум пять взрывов прогремели над Саратовской областью и Краснодарским краем. Об этом сообщают местные жители.
«Минимум пять взрывов было слышно в районе проспекта Химиков в Энгельсе. Очевидцы наблюдали серию вспышек в небе. Предварительно, система ПВО отработала по воздушным целям», — пишет Shot в своем telegram-канале.
Ранее жители Энгельса и Саратова уже сообщали о серии взрывов, причем по их подсчетам, произошло от восьми до десяти взрывов. Губернатор Саратовской области предупреждал о возможной угрозе атаки БПЛА.