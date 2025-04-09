В Санто-Доминго спасли музыканта Переса из-под обрушенного здания

Известный доминиканский исполнитель меренге Рубби Перес был извлечён из-под завалов после обрушения крыши в одном из ночных клубов Санто-Доминго. Об этом сообщила его дочь Сулинка Перес в комментарии изданию Listin Diario.
Она также находилась на сцене во время происшествия и подтвердила, что её отец жив.
«Мне говорят только, что с ним все в порядке, что все налажено, и что они собираются его перевезти… Он жив», — заявила Сулинка. Подробности о состоянии музыканта пока не раскрываются.
Трагедия произошла в ночь на понедельник в клубе Jet Set, где Перес давал концерт. В результате частичного обрушения конструкции здания, по последним данным, погибли не менее 58 человек, ещё 155 получили ранения и были госпитализированы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
Ранее сообщалось, что в Бангкоке обрушился небоскреб, 3 человека погибли, еще 81 находились под завалами. В момент обрушения в здании было 376 человек.