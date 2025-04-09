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Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного введены ограничения

Временные ограничения введены на работу аэропортов двух кавказских аэропортов. Речь идет о Владикавказе и Грозном, сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко..

Два кавказских аэропорта не принимают и не отправляют самолеты.

Временные ограничения введены на работу аэропортов двух кавказских аэропортов. Речь идет о Владикавказе и Грозном, сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко..

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием или выпуск ВС в 01:53 МСК введены в также аэропортах: Владикавказ, Грозный», — пишет Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее аналогичные меры были приняты и в аэропорту Волгограда, где также были временно ограничены операции с воздушными судами. Команды ВВС, авиационные диспетчеры и персонал аэропортов предпринимают все необходимые меры для гарантии безопасности воздушного движения.