Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного введены ограничения

Ранее аналогичные меры были приняты и в аэропорту Волгограда, где также были временно ограничены операции с воздушными судами. Команды ВВС, авиационные диспетчеры и персонал аэропортов предпринимают все необходимые меры для гарантии безопасности воздушного движения.