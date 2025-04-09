Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки городов Грузии погрузились во мрак

В Грузии из-за неполадок с электроснабжением произошли массовые отключения света в 16 городах. Причины сбоев в системе электроснабжения до сих пор остаются неизвестными, сообщают местные жители.

В Грузии отключили свет.

В Грузии из-за неполадок с электроснабжением произошли массовые отключения света в 16 городах. Причины сбоев в системе электроснабжения до сих пор остаются неизвестными, сообщают местные жители.

«Среди городов, оставшихся без электричества, также Батуми, Озургети, Поти, Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Чиатура, Чохатаури, Телави, Зестафони, Лагодехи и Зугдиди», — пишет Shot. Жители этих мест ощущают значительные неудобства из-за отсутствия электричества.

Жители и СМИ сообщают о частичном восстановлении электроснабжения в некоторых районах крупных городов, однако ситуация остается нестабильной. Очевидцы описывают свет как «тусклый, моргающий и отключающийся».

В последнее время проблемы с электроснабжением стали актуальными не только для Грузии, но и для других регионов. Например, в Пологовском районе под Запорожьем из-за обстрела пострадала электроподстанция, что привело к отключению света у более чем 11 тысяч абонентов.