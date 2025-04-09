Десятки городов Грузии погрузились во мрак

В Грузии отключили свет.
В Грузии из-за неполадок с электроснабжением произошли массовые отключения света в 16 городах. Причины сбоев в системе электроснабжения до сих пор остаются неизвестными, сообщают местные жители.
«Среди городов, оставшихся без электричества, также Батуми, Озургети, Поти, Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Чиатура, Чохатаури, Телави, Зестафони, Лагодехи и Зугдиди», — пишет Shot. Жители этих мест ощущают значительные неудобства из-за отсутствия электричества.
Жители и СМИ сообщают о частичном восстановлении электроснабжения в некоторых районах крупных городов, однако ситуация остается нестабильной. Очевидцы описывают свет как «тусклый, моргающий и отключающийся».
В последнее время проблемы с электроснабжением стали актуальными не только для Грузии, но и для других регионов. Например, в Пологовском районе под Запорожьем из-за обстрела пострадала электроподстанция, что привело к отключению света у более чем 11 тысяч абонентов.