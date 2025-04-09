Вьетнам закупит самолеты и оружие у США ради снятия тарифов

Премьер-министр Вьетнама провел несколько встреч с американской делегацией после объявления новых тарифов.
Вьетнам ведет напряженные переговоры с США, предлагая многомиллиардные контракты в обмен на смягчение торгового режима. Об этом пишут вьетнамские СМИ.
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«Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь в ходе переговоров с американской делегацией предложил масштабную сделку на 90 млрд долларов, включая закупки самолетов Boeing и военной техники, чтобы избежать введения 46-процентных пошлин на свои товары. Переговоры идут в экстренном режиме — новые тарифы могут вступить в силу 9 апреля», — передает издание Vietnam Plus.
В пакет войдут 250 узкофюзеляжных Boeing 737 Max, военно-транспортные самолеты средней и большей дальности Lockheed Martin C-130 Hercules, сжиженный природный газ, а также другие американские товары. Вьетнам также пообещал отказаться от валютных манипуляций, пересмотреть практику нетарифных сборов, не устраивающих американцев, и лучше бороться с подделками и защищать авторское право.
Ранее URA.RU рассказывало, что Вьетнам прогнулся под Трампа. Он хочет снизить свои пошлины в торговле с США до нуля.