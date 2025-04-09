Вьетнам закупит самолеты и оружие у США ради снятия тарифов

В пакет войдут 250 узкофюзеляжных Boeing 737 Max, военно-транспортные самолеты средней и большей дальности Lockheed Martin C-130 Hercules, сжиженный природный газ, а также другие американские товары. Вьетнам также пообещал отказаться от валютных манипуляций, пересмотреть практику нетарифных сборов, не устраивающих американцев, и лучше бороться с подделками и защищать авторское право.