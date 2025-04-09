30 сайгаков утонули в ЗКО

«По подсчётам, утонуло 30 сайгаков. Из них пять самок, остальные самцы. Согласно алгоритму, туши сайги извлекли из воды и утилизировали в специальных траншеях. Составили необходимые акты. Возле этого водоёма пути миграции сайгаков. С прошлого года в том месте много воды, по сравнению с тем, как было раньше. Ослабевшие животные не смогли выбраться на берег и утонули. Сейчас мы установили дежурство, чтобы не допустить такого. Ситуация стабильная», — пояснил Нурлан Рахимжанов.