В нескольких городах Грузии массово отключили свет из-за аварии

Жалобы продолжают поступать из городов Батуми, Поти, Григолети, Кутаиси, Боржоми, Каспи, Зугдиди, Телави и несколько районов Тбилиси.
«Отключение электроэнергии произошло из-за крупной аварии, но процесс возобновления начался. Постепенно, в течение всей ночи, электроснабжение будет обеспечено всем абонентам», — пообещали в «Телмико» в разговоре с «РИА Новостями».
По данным Telegram-канала Baza, подача электричества постепенно идет в части городов, но свет в домах «моргает». На кадрах, которые публикует канал видно, как света нет в ближайших многоэтажных домах.