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В нескольких городах Грузии массово отключили свет из-за аварии

Тысячи людей в крупных городах Грузии остались без электричества из-за крупной аварии. Ее пообещали устранить в течение ночи, сообщили «РИА Новости» в тбилисской электрораспределительной компании «Телмико».

Источник: РИА "Новости"

Жалобы продолжают поступать из городов Батуми, Поти, Григолети, Кутаиси, Боржоми, Каспи, Зугдиди, Телави и несколько районов Тбилиси.

«Отключение электроэнергии произошло из-за крупной аварии, но процесс возобновления начался. Постепенно, в течение всей ночи, электроснабжение будет обеспечено всем абонентам», — пообещали в «Телмико» в разговоре с «РИА Новостями».

По данным Telegram-канала Baza, подача электричества постепенно идет в части городов, но свет в домах «моргает». На кадрах, которые публикует канал видно, как света нет в ближайших многоэтажных домах.