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Лавров: Европа окрысилась на РФ

Европа в очередной раз ополчилась на Россию, а глядя на некоторые лица, хочется сказать окрысилась . Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров раскритиковал Европу за ее поведение.

Европа в очередной раз ополчилась на Россию, а глядя на некоторые лица, хочется сказать «окрысилась». Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица, хочется сказать, окрысилась в очередной раз на нашу страну. Ведь до Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев», — отметил Лавров в интервью ТАСС.

Ранее Лавров уже делал заявления, связывающие современные действия Запада с историческими попытками сдерживания РФ, сравнивая их с амбициями Наполеона и Гитлера. Он утверждал, что такие стремления не новы и имеют глубокие исторические корни, что сегодняшние напряженности в отношениях между РФ и Западом напоминают времена Второй мировой войны.