Трамп заявил, что Германия чуть не разорилась из-за «зеленой аферы»

Трамп раскритиковал отказ Германии от угля.
Эксперименты с зеленой энергетикой почти привели Германию к банкротству. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.
«Германия стала зеленой, очень зеленой. Они стали настолько зелеными, что почти разорились. Германии пришел конец», — сказал Трамп. Трансляция его выступления ведется на Fox News.
Он также отметил, что из-за неэффективности ветроэнергетики Германия вернулась к использованию угольной энергии. «Теперь они вернулись к углю», — заявил Трамп.