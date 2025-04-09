Подростка сбил автомобиль в поселке Хабаровского края

В Переяславке водитель совершил наезд на подростка на пешеходном переходе. Во вторник, 8 апреля, около 17:15 на улице Октябрьской водитель автомобиля «ГАЗ Соболь» 1971 года рождения не уступил дорогу несовершеннолетнему пешеходу на нерегулируемом переходе. В результате произошел наезд на 14-летнего мальчика. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.