Подростка сбил автомобиль в поселке Хабаровского края

В Переяславке водитель совершил наезд на подростка на пешеходном переходе. Во вторник, 8 апреля, около 17:15 на улице Октябрьской водитель автомобиля «ГАЗ Соболь» 1971 года рождения не уступил дорогу несовершеннолетнему пешеходу на нерегулируемом переходе. В результате произошел наезд на 14-летнего мальчика. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Подросток не получил серьезных травм — ему оказана первая помощь, госпитализация не потребовалась. Дальнейшее лечение ему тоже не нужно.
Водитель привлечен к ответственности по статье Кодекса об административных правонарушениях «Непредоставление преимущества пешеходу».
Ранее Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор 19-летнему студенту колледжа, повторно севшему за руль в нетрезвом состоянии. Молодой человек уже был ранее оштрафован за аналогичное нарушение, но снова нарушил закон.