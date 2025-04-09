Хабаровчанка купила сыну поддельный школьный аттестат

В Хабаровске за покупку и использование поддельного школьного аттестата будут судить 51-летнюю горожанку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Сын женщины в прошлом году окончил девятый класс и не сдал экзамены. Пересдачу назначили на сентябрь, но женщина подумала, что он не сдаст их снова, и решила аттестат купить.