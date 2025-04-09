Хабаровчанка купила сыну поддельный школьный аттестат

В Хабаровске за покупку и использование поддельного школьного аттестата будут судить 51-летнюю горожанку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Сын женщины в прошлом году окончил девятый класс и не сдал экзамены. Пересдачу назначили на сентябрь, но женщина подумала, что он не сдаст их снова, и решила аттестат купить.
Объявление она нашла в интернете, отправила данные сына и 11 тысяч рублей, и через несколько дней забрала поддельный документ. В августе она отнесла его в приемную комиссию техникума на специальность «пожарная безопасность».
— Вину хабаровчанка признала. Она обвиняется в приобретении в целях использования и использовании заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Уголовное дело передано в суд, — сообщила старший помощник прокурора Хабаровского края Майя Трубчик.
Напомним, хабаровчанку судят за попытку купить водительские права по объявлению: она перевела 60 тысяч рублей на взятку, после чего мошенники, предлагавшие продать документы, перестали выходить на связь.