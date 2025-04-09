США приняли решение возобновить шесть программ помощи USAID

«Администрация… Трампа во вторник решила возобновить по меньшей мере шесть недавно отмененных программ США по оказанию иностранной помощи. Исполняющий обязанности администратора USAID Джереми Левин, который также является сотрудником департамента государственной эффективности США (DOGE)…, во внутреннем электронном письме попросил сотрудников отменить прекращения. Он просил восстановить программы… в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре», — пишет Рейтер.