В Венесуэле объявили режим ЧС

«Я подписываю указ об экономическом чрезвычайном положении, который уполномочивает меня на два месяца действовать и осуществлять различные формы государственной политики. Он позволит нам защитить все производственные секторы, обеспечить устойчивость и восстановление экономики», — заявил Мадуро в телеобращении.