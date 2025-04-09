Во Владивостоке осудили семерых членов ячейки «Свидетелей Иеговы»*

«Приговором суда от 3 февраля 2025 года двое подсудимых признаны виновными по части 1 статьи 282.2 УК РФ, им назначено наказание в виде семи лет и шести лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с ограничением свободы на один год; остальным подсудимым, признанным виновными по части 2 статьи 282.2 УК РФ, назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок от трех лет до трех лет четырех месяцев, с испытательным сроком три года, с ограничением свободы на шесть месяцев», — говорится в сообщении.