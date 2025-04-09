Трамп рассказал об уникальной способности Байдена

Байден — бывший президент США, обладал уникальными навыками.
Бывший президент США Джо Байден обладал уникальной способностью — спать на пляже и пускать слюну. Об этом заявил нынешний американский лидер Дональд Трамп.
«У Джо была одна способность, которой у меня нет: он мог сидеть на пляже в присутствии фотографов и заснуть. Он поворачивался, изо рта капала слюна», — сказал Трамп на ужине Национальной республиканской конференции конгресса. Трансляция его выступления ведется на Fox News. По его словам, он бы не смог заснуть в таких обстоятельствах.
Ранее Трамп уже публично высмеивал Байдена, в частности, разместив в социальной сети мем, который подвергал сомнению подлинность подписей Байдена. Таким образом, новый президент намекал на то, что за решениями в стране стояли другие люди.