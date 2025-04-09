«Смотрящего с воли» будут судить в Иркутской области

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, среди лиц, склонных к совершению преступлений, фигурант проводил личные беседы — разъяснял и оправдывал криминальную идеологию экстремистской организации и присущие ей понятия и назначал «смотрящих» за отрядами. Благодаря преступному статусу мужчина собирал деньги на нужды экстремистского сообщества и проводил азартные игры на территории исправительного учреждения. Их целью было финансирование экстремистской организации путем распределения выигрышей в так называемый «общак». Кроме того, часть средств направлялась на поддержание лиц, имеющих более высокий статус в преступной иерархии.