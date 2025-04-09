«Смотрящего с воли» будут судить в Иркутской области

В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области находится уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. По данным СК, не позднее ноября 2019 года мужчина, содержавшийся в исправительной колонии в Иркутском районе, был признан осужденными уголовным авторитетом. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.
«Смотрящий» отвечал за происходящее среди заключенных, которые являлись приверженцами экстремистского движения. Кроме того, после освобождения фигурант сохранил свой криминальный статус. С сентября 2021 года до сентября 2024 года мужчина продолжил координировать деятельность криминальных структур, разрешать конфликты, а также контролировать пополнение, сохранность и использование преступных денег.
Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, среди лиц, склонных к совершению преступлений, фигурант проводил личные беседы — разъяснял и оправдывал криминальную идеологию экстремистской организации и присущие ей понятия и назначал «смотрящих» за отрядами. Благодаря преступному статусу мужчина собирал деньги на нужды экстремистского сообщества и проводил азартные игры на территории исправительного учреждения. Их целью было финансирование экстремистской организации путем распределения выигрышей в так называемый «общак». Кроме того, часть средств направлялась на поддержание лиц, имеющих более высокий статус в преступной иерархии.
Противоправная деятельность выявлена при содействии оперативников УБЭПиПК Г МВД и сотрудников ГУФСИН России по региону. Ранее фигуранту было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия.
Напомним, что ранее сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Тайшета, который предположительно организовал экстремистскую ячейку в исправительной колонии, где ранее отбывал наказание. Бывший заключённый, как утверждают правоохранительные органы, руководил криминальной группировкой и распространял среди осуждённых ценности запрещённой на территории РФ субкультуры.