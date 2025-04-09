В кровавый цвет окрасилась речушка в Хабаровске

Вода в реке Полежаевка в Хабаровске окрасилась в кровавый цвет. На поверхности пена и химический запах, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Владимира Сидорова.
Что стало причиной такого окраса воды, пока неясно. Как сообщил эколог, в сбросе химикатов местные жители подозревают предприятия, расположенные выше по течению.
Ранее загрязненный угольной пылью воздух выявили в районе ТОР «Хабаровск». По представлению природоохранного прокурора сортировка угля предприятием остановлена.