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В кровавый цвет окрасилась речушка в Хабаровске

Очевидцы также сообщают о химическом запахе.

Источник: Соцсети

Вода в реке Полежаевка в Хабаровске окрасилась в кровавый цвет. На поверхности пена и химический запах, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Владимира Сидорова.

Что стало причиной такого окраса воды, пока неясно. Как сообщил эколог, в сбросе химикатов местные жители подозревают предприятия, расположенные выше по течению.

Ранее загрязненный угольной пылью воздух выявили в районе ТОР «Хабаровск». По представлению природоохранного прокурора сортировка угля предприятием остановлена.