Европа требует у России бесплатный газ

Есть еще одна проблема, которую предстоит решить перед запуском «Северного потока —1». На газокомпрессорной станции «Портовая», которая обслуживает газопровод, стоят турбины, произведенные в Канаде. По контракту с «Газпромом» немецкая компания Siemens должна была заниматься их ремонтом, но из-за санкций США, Канады и ЕС, в том числе с запретом на поставки энергооборудования, немцы побоялись обслуживать агрегаты. Собственно, из-за этого-то и остановился «Северный поток» в начале сентября 2022 года. Газопроводы взорвали в конце того же месяца. Если мы собираемся чинить трубы, нам нужно сначала убедиться, что турбины отремонтируют, иначе мы потратим приличные деньги на ремонт газопровода, а проект так и не перезапустится. Вопрос с починкой импортных турбин на «Северном потоке — 1» очень важен, потому что таких мы сами еще не делали. Для сравнения, на «Северном потоке — 2» стоят наши агрегаты «Ладога» — вот с их ремонтом попроще.