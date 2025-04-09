Европа требует у России бесплатный газ

Россия не будет поставлять газ Европе в счет вымышленных Брюсселем долгов, подчеркнул эксперт.
Быстрый запуск «Северного потока» маловероятен, поскольку это потребует технических работ и урегулирования судебных разбирательств европейских компаний с «Газпромом». Планы президента США Дональда Трампа реанимировать проект нужно воспринимать осторожно — Вашингтону невыгодно пускать Россию на европейский газовый рынок. Глава Белого дома использует тему восстановления газопровода в ЕС только с одной целью — поторговаться на переговорах по Украине, рассказал в интервью URA.RU ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Цель США — выдавить конкурентов с европейского газового рынкаФото: Official White House / Shealah Craighead.
— Немецкий таблоид Bild писал, что Трамп работает над восстановлением «Северного потока». Почему США выгодно реанимировать проект, ведь можно продавать Европе собственный СПГ? Выгодно ли это России?
— Нужно аккуратно относиться к информации, что США якобы ведут переговоры о запуске «Северного потока». В интересах Вашингтона выдавить нас с европейского рынка газа. Особенно активно американцы начали это делать с начала 2010-х годов, когда научились эффективно добывать топливо из сланцевых пород и превратились из крупнейшего импортера газа в весомого экспортера. Допустив Россию на европейский рынок, они создадут себе мощного конкурента. Одна только уцелевшая нитка «Северного потока» поставляет столько же топлива, сколько способны производить два завода СПГ в Штатах, поэтому непонятно, зачем американцам вообще это делать.
Перед запуском «Северных потоков» нужно провести немало технических работ, напомнил экспертФото: Danish Defence.
Они могут использовать тему восстановления «Северных потоков» только для политического торга, в том числе и на переговорах по Украине. Но даже если бы Штаты сильно хотели реанимировать проект, они столкнулись бы с противодействием Евросоюза — конфликт между Вашингтоном и Брюсселем сейчас набирает обороты, вряд ли американцы смогут уговорить европейцев пойти на перезапуск магистрали.
— В сентябре 2022 года инфраструктура «Северных потоков» была повреждена в результате теракта. В каком состоянии сейчас газопровод и какие мощности по нему Россия может прокачивать в Германию?
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— В каком состоянии газопровод — на самом деле неизвестно. Каждая магистраль состоит из двух параллельно уложенных труб. Мы знаем, что две нитки «Северного потока — 1» были взорваны, там буквально не хватает по 100 метров газопровода, то есть взрывы были очень сильные. Уничтожили еще одну нитку «Северного потока — 2», а вторая уцелела. Почему ее не задело — мы не знаем. Она не разгерметизировалась, повреждений на ней никаких нет, поэтому она может работать, хотя «Газпром» на всякий случай откачал оттуда газ.
Если бы Германия выдала разрешение на ввод в эксплуатацию, то по уцелевшей нитке Россия могла бы прокачивать 27,5 млрд кубометров в год. Запустить магистраль можно довольно оперативно: потребуется всего несколько дней на заполнение трубы топливом, после чего начнется экспорт в Германию.
Что касается взорванных газопроводов — тут ситуация сложнее. Все-таки третий год они заполнены морской соленой водой. Нужно понять степень коррозии металла на трубах. Если бы прямо сейчас стоял вопрос о вводе в эксплуатацию, мы бы оценили их состояние, заменили поврежденные участки магистралей и выкачали бы оттуда воду.
Немецкая Siemens не решилась отремонтировать турбины для «Северного потока» из-за вала санкций, напомнил, аналитикФото: Алена Полозова © URA.RU.
Есть еще одна проблема, которую предстоит решить перед запуском «Северного потока —1». На газокомпрессорной станции «Портовая», которая обслуживает газопровод, стоят турбины, произведенные в Канаде. По контракту с «Газпромом» немецкая компания Siemens должна была заниматься их ремонтом, но из-за санкций США, Канады и ЕС, в том числе с запретом на поставки энергооборудования, немцы побоялись обслуживать агрегаты. Собственно, из-за этого-то и остановился «Северный поток» в начале сентября 2022 года. Газопроводы взорвали в конце того же месяца. Если мы собираемся чинить трубы, нам нужно сначала убедиться, что турбины отремонтируют, иначе мы потратим приличные деньги на ремонт газопровода, а проект так и не перезапустится. Вопрос с починкой импортных турбин на «Северном потоке — 1» очень важен, потому что таких мы сами еще не делали. Для сравнения, на «Северном потоке — 2» стоят наши агрегаты «Ладога» — вот с их ремонтом попроще.
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— По какой цене российский газ может продаваться в ЕС? Покупать будут по биржевой ставке или фиксированной?
— Европейцы последние десять лет настаивали на том, чтобы цена на газ была биржевой. Они рассчитывали, что между поставщиками будет постоянная конкуренция, будет рынок покупателя, а значит, такая цена выгоднее. По этой причине все контракты «Газпрома» в Европе имеют биржевую индексацию. И норвежский, и российский газ в ЕС стоят примерно одинаково. Исключения мы делали только для некоторых немецких компаний. Им давали определенную скидку, потому что была взаимная интеграция: мы участвовали в сбытовых активах на территории Германии, а они — в активах по добыче у нас.
В ЕС подавали в суд на «Газпром» за сокращение поставок после 2022 года, российской компании предстоит доказать, что это было невозможно физически, рассказал экспертФото: Роман Наумов © URA.RU.
Тут есть еще один важный момент — перед началом поставок по новым контрактам нам нужно решить арбитражные разбирательства по старым. Их инициировали многие европейские компании, часть дел по этим арбитражам они выиграли, потому что «Газпром», мол, не выполнил обязательства по поставкам. «Газпром» указывает, что это форс-мажор. Он физически не мог доставить газ из-за поломок турбин, взрыва «Северных потоков» и взаимных санкций на экспорт по газопроводу «Ямал-Европа», проложенному по территории Польши. В счет вымышленного Западом долга Россия энергоносители поставлять точно не согласится.
— Британская Financial Times сообщала, что Трамп намерен купить инфраструктуру «Северных потоков». Возможен ли такой сценарий?
— Думаю, что Россия не передаст газопровод США, чтобы третья сторона не контролировала наши поставки. К тому же, сомнительно, что американцы захотят войти в долю проекта, поскольку он не сулит им больших денег. Восстановление российской магистрали создает конкуренцию американскому СПГ, чего Трампу совсем не хотелось бы.