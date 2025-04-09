Когда Россия сможет запустить «Северные потоки»

Россия сможет запустить «Северные потоки» только после технических работ и политического соглашения с ЕС, отметил эксперт.
Для запуска «Северных потоков» потребуется немало технических работ, но их не будут проводить до тех пор, пока Евросоюз не будет готов возобновить поставки российского газа. Усилия президента США Дональда Трампа, если он реально возьмется за реанимацию газопроводов, не увенчаются успехом, поскольку между Вашингтоном и Брюсселем нарастают серьезные противоречия. Об этом в интервью URA.RU сказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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«Что касается взорванных газопроводов — ситуация сложная. Все-таки третий год они заполнены морской соленой водой, нужно понять степень коррозии металла на трубах. Если бы прямо сейчас стоял вопрос о вводе в эксплуатацию, мы бы оценили их состояние, заменили поврежденные участки магистралей и выкачали бы оттуда воду», — отметил эксперт.
Одна из труб «Северного потока — 2» все-таки уцелела, по ней можно перекачивать 27,5 млрд кубометров газа, для этого нужно только политическое решение, уточнил Юшков. Остальные магистрали требуют не только реконструкции, но и ремонта турбин на газокомпрессорной станции «Портовая», которая обслуживает «Северный поток — 1». Агрегаты импортные, а обязательства по починке возложены на немецкий Siemens, который после введения санкций в 2022 году не захотел выполнять договор, рассказал аналитик.
Даже если бы президент США Дональд Трамп сильно желал возродить «Северные потоки», о чем в последнее время пишет ряд западных СМИ, он бы натолкнулся на серьезное сопротивление Евросоюза, заметил Юшков. По его мнению, любые такие соглашения затруднены, особенно сейчас, когда между Вашингтоном и Брюсселем нарастают противоречия. Нужно помнить еще и о том, что Штаты сами не заинтересованы в появлении влиятельного конкурента в лице России на европейском газовом рынке, поскольку поставляют странам ЕС свой СПГ, резюмировал он.