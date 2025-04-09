Когда Россия сможет запустить «Северные потоки»

Даже если бы президент США Дональд Трамп сильно желал возродить «Северные потоки», о чем в последнее время пишет ряд западных СМИ, он бы натолкнулся на серьезное сопротивление Евросоюза, заметил Юшков. По его мнению, любые такие соглашения затруднены, особенно сейчас, когда между Вашингтоном и Брюсселем нарастают противоречия. Нужно помнить еще и о том, что Штаты сами не заинтересованы в появлении влиятельного конкурента в лице России на европейском газовом рынке, поскольку поставляют странам ЕС свой СПГ, резюмировал он.