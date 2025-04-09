Количество погибших при обрушении крыши в Доминикане выросло до 79

79 человек стали жертвами ЧП в Санто-Доминго, где обрушилась кровля развлекательного заведения, пишет Diario libre.
Издание ссылается на заявление директора Службы по чрезвычайным ситуациям города Хуана Мануэля Мендеса.
Поиск людей, которые остаются под завалами, продолжается. При этом Мендес заявил, что «в последние часы спасатели не обнаружили выживших».
Кроме того, в публикации сказано, что количество госпитализированных превысило 150 человек.
Напомним, в Доминикане рухнула крыша в ночном клубе Jet Set. Во время инцидента на сцене заведения выступал певец Рубби Перес. Местные спасатели подчеркнули, что специалисты будут продолжать искать людей под завалами «до последнего человека».
Ранее сообщалось, что артиста удалось спасти. Причина случившегося устанавливается.
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