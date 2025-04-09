В США признали, что санкции не влияют на экономику РФ.
Экономические санкции, введенные против России, не смогли помешать ее экономическому росту. Об этом заявил американский военный аналитик и политолог Марк Слебода.
«Трамп посылает сигналы. Он даже ввел новые санкции против России, большинство даже не заметило. В России всем плевать», — сказал Марк Слебода в видеоролике на своем YouTube-канале. Он отметил, что период действия санкций многие бизнесы в РФ смогли значительно увеличить свои доходы, заполнив свободные рыночные ниши и способствуя восстановлению промышленности.
Кроме того, Слебода уточнил, что рост экономики России составил четыре процента, что выше показателей экономического роста в Европе и США. Это свидетельствует о значительных успехах страны в условиях санкций, подчеркивая ее способность к самостоятельному экономическому развитию.