«Трамп посылает сигналы. Он даже ввел новые санкции против России, большинство даже не заметило. В России всем плевать», — сказал Марк Слебода в видеоролике на своем YouTube-канале. Он отметил, что период действия санкций многие бизнесы в РФ смогли значительно увеличить свои доходы, заполнив свободные рыночные ниши и способствуя восстановлению промышленности.