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Украинский беспилотник застрял в бельевых веревках

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был направлен в сторону жилого дома в Краснодарском крае, не долетел до цели, поскольку застрял на бельевых веревках. Об инциденте сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

Беспилотник ВСУ застрял на бельевых веревках (архивное фото).

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был направлен в сторону жилого дома в Краснодарском крае, не долетел до цели, поскольку застрял на бельевых веревках. Об инциденте сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«В Аксае в многоквартирном жилом доме по ул. Платова, 74 на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что от налета БПЛА никто не пострадал, однако жильцов многоквартирного дома эвакуировали в целях безопасности. Сейчас жители этого дома находятся в пункте временного размещения. На месте, где обнаружен украинский дрон, работают экстренные службы.

Telegram-канал Shot 9 апреля сообщал, что минувшей ночью над Краснодарским краем и Саратовской областью прогремели минимум пять взрывов. Об этом авторам рассказали очевидцы.