В Иркутской области предъявили обвинение «смотрящему» за колонией

В Иркутской области лидеру экстремисткой организации предъявили обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии. Как сообщили КП-Иркутск в регионом Следкоме и МВД, 30-летний мужчина, являвшийся бывшим заключенным, несколько лет управлял криминальным контингентом в колонии, где отбывал наказание. Помимо этого он распространял среди других заключенных ценности преступной субкультуры.