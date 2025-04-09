В Иркутской области предъявили обвинение «смотрящему» за колонией

В Иркутской области лидеру экстремисткой организации предъявили обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии. Как сообщили КП-Иркутск в регионом Следкоме и МВД, 30-летний мужчина, являвшийся бывшим заключенным, несколько лет управлял криминальным контингентом в колонии, где отбывал наказание. Помимо этого он распространял среди других заключенных ценности преступной субкультуры.
— Оперативники выяснили, что в августе 2020 житель Тайшета, обладающий криминальным опытом, заручился поддержкой «смотрящего за исправительными учреждениями области» и был наделен неформальным авторитетом у неограниченного круга лиц, в том числе ранее судимых, содержащихся в местах лишения свободы, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Оказалось, что «смотрящий» занимался сбором денег, был организатором азартных игр, а выйдя из колонии, координировал различные направления, решал конфликты и другое. Следователи завели уголовные дела за организацию экстремисткой деятельности, ее финансирование и, как говорилось ранее, за занятие высшего положения. Расследование продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что самый кровавый маньяк России Михаил Попков сознался в очередном убийстве.