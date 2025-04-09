ВС РФ уничтожили 30 пунктов управления дронами ВСУ.
Военнослужащие группировки войск «Запад» успешно уничтожили значительное количество военной техники и инфраструктуры ВСУ за последние сутки, в том числе — две станции Starlink и склад с боеприпасами. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Уничтожены две станции спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов», — сообщил Иван Бигма, его слова передает ТАСС. Отмечается, что также были уничтожены 30 центров управления беспилотниками.
Кроме того, были нанесены удары по воздушным целям, в частности, были уничтожены ударный дрон Switchblade производства США, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 19 беспилотников самолетного типа. Бигма также отметил потери ВСУ, среди которых: восемь минометных расчетов.