Российские военные разнесли две станции, придуманные Маском

Кроме того, были нанесены удары по воздушным целям, в частности, были уничтожены ударный дрон Switchblade производства США, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 19 беспилотников самолетного типа. Бигма также отметил потери ВСУ, среди которых: восемь минометных расчетов.