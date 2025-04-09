Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гость Иркутска познакомился с женщиной и расстался с 9,2 млн рублей

Житель Якутии перевел аферистам сбережения, вырученные с продажи квартиры, желая заработать на инвестициях.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутске житель Якутии лишился 9,2 млн рублей, пытаясь заработать на «инвестициях». Поверивший аферистам мужчина перевел сбережения, полученные при продаже квартиры, пишет ИА IrkutskMedia.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, пострадавший прибыл в Иркутск, чтобы приобрести стройматериалы. Позже он познакомился с женщиной в мессенджере, которая предложила инвестировать на бирже.

Инвестирование началось с 8 тысяч рублей. Заявитель несколько раз пополнял счет небольшими суммами и выводил прибыль. В дальнейшем аферистка предложила внести более крупную сумму. Доверившись псевдоспециалисту, мужчина перевел на счет все сбережения. В этот же день его онлайн-кабинет был заблокирован. Мужчина обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.