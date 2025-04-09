Гость Иркутска познакомился с женщиной и расстался с 9,2 млн рублей

В Иркутске житель Якутии лишился 9,2 млн рублей, пытаясь заработать на «инвестициях». Поверивший аферистам мужчина перевел сбережения, полученные при продаже квартиры, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, пострадавший прибыл в Иркутск, чтобы приобрести стройматериалы. Позже он познакомился с женщиной в мессенджере, которая предложила инвестировать на бирже.
Инвестирование началось с 8 тысяч рублей. Заявитель несколько раз пополнял счет небольшими суммами и выводил прибыль. В дальнейшем аферистка предложила внести более крупную сумму. Доверившись псевдоспециалисту, мужчина перевел на счет все сбережения. В этот же день его онлайн-кабинет был заблокирован. Мужчина обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.