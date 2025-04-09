Пострадавшим от наводнения дачникам в Челябинской области выплатят по 75 тыс. рублей

Получить 75 тыс. рублей могут собственники нежилых помещений, а также и те, у кого право собственности не было зарегистрировано, но есть документы, подтверждающие это право, например, договор купли-продажи, мены, дарения, свидетельство о праве наследования и другие. Кроме того, право на выплату предусмотрено для членов садовых и огородных некоммерческих товариществ, являющихся собственниками земельных участков, которые на участке построили нежилое помещение, но не оформили его в собственность. В таком случае понадобится справка, выданная правлением садового или огородного некоммерческого товарищества.