Пострадавшим от наводнения дачникам в Челябинской области выплатят по 75 тыс. рублей

Речь идет о собственниках садовых домов, подтопленных в Ашинском районе в марте этого года.
«Единовременная выплата будет предоставляться в случае подтопления нежилых помещений, расположенных на территории садовых и огородных некоммерческих товариществ, входящих в зону чрезвычайной ситуации», — прокомментировали в Минсоцотношений региона.
Если у садового дома несколько собственников, то выплата будет предоставлена каждому из них. Факт подтопления нежилого помещения должен быть подтвержден муниципальной комиссией.
Получить 75 тыс. рублей могут собственники нежилых помещений, а также и те, у кого право собственности не было зарегистрировано, но есть документы, подтверждающие это право, например, договор купли-продажи, мены, дарения, свидетельство о праве наследования и другие. Кроме того, право на выплату предусмотрено для членов садовых и огородных некоммерческих товариществ, являющихся собственниками земельных участков, которые на участке построили нежилое помещение, но не оформили его в собственность. В таком случае понадобится справка, выданная правлением садового или огородного некоммерческого товарищества.
Первые выплаты получили 82 владельца садовых домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.
«В ближайшее время начнутся выплаты на ремонт и восстановление жилых помещений. Кроме того, продолжается предоставление материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. На сегодняшний день выплаты в связи с паводком направлены 1106 жителям Аши, в том числе 232 — в связи с частичной утратой имущества, 54 — полной утратой имущества», — прокомментировала министр социальных отношений Наталья Лугачева.