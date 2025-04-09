«Ангарский маньяк» Михаил Попков признался еще в одном жестоком убийстве

Раскрыто очередное убийство, совершенное самым кровавым маньяком в истории России Михаилом Попковым. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СКР по Иркутской области, он сознался в том, что в 2011 году убил женщину.
— По версии следствия, в мае 2011 года в одном из парков города Ангарска обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Предварительное следствие по данному факту было приостановлено в связи с неустановлением лица, совершившего преступление, — рассказывают в пресс-службе ведомств.
И вот спустя 14 лет удалось установить причастность Попкова к убийству, совершенному с особой жестокостью. Маньяка этапировали в Иркутскую область для установления всех обстоятельств. Также известно, что ему уже предъявили обвинение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Следком завел уголовное дело после гибели женщины при падении с моста в Забайкалье.