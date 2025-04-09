США нашли, чем поторговаться с Россией на переговорах по Украине

С начала 2010-х годов благодаря сланцевой революции Соединенные Штаты превратились из крупнейшего импортера газа в весомого экспортера. Допустив Россию на европейский рынок, они создадут себе мощного конкурента. Одна только уцелевшая нитка «Северного потока» поставляет столько же топлива, сколько способны производить два завода СПГ в Штатах, поэтому непонятно, зачем американцам вообще это делать, рассуждает Юшков.