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Офицер «Севера» рассказал, кто помогал ВСУ удерживать курское село

В ходе боевых действий в Курской области среди украинских военнослужащих, удерживавших населенный пункт Гуево, были замечены британские и польские наемники. Об этом сообщил офицер 22-го полка группировки войск «Север» ВС РФ.

ВСУ в Курской области помогают иностранные наемники.

В ходе боевых действий в Курской области среди украинских военнослужащих, удерживавших населенный пункт Гуево, были замечены британские и польские наемники. Об этом сообщил офицер 22-го полка группировки войск «Север» ВС РФ.

«Среди боевиков киевского режима, оккупировавших и удерживавших Гуево Курской области, было много иностранных наемников. Английская и польская речь была слышна на радиоперехватах», — сообщил РИА Новости офицер 22-го полка северной группировки войск. Бойцы этого полка подняли флаг в Гуеве 8 апреля.

В начале марта ВС РФ начали масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и другие населенные пункты. В настоящее время подразделения группировки «Север» продолжают наступательные операции для полного освобождения территории области от присутствия ВСУ.