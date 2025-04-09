ВСУ в Курской области помогают иностранные наемники.
В ходе боевых действий в Курской области среди украинских военнослужащих, удерживавших населенный пункт Гуево, были замечены британские и польские наемники. Об этом сообщил офицер 22-го полка группировки войск «Север» ВС РФ.
«Среди боевиков киевского режима, оккупировавших и удерживавших Гуево Курской области, было много иностранных наемников. Английская и польская речь была слышна на радиоперехватах», — сообщил РИА Новости офицер 22-го полка северной группировки войск. Бойцы этого полка подняли флаг в Гуеве 8 апреля.
В начале марта ВС РФ начали масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и другие населенные пункты. В настоящее время подразделения группировки «Север» продолжают наступательные операции для полного освобождения территории области от присутствия ВСУ.